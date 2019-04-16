«أبوظبي للجودة» يسترجع 32 منتجاً من الأسواق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أنه صحح ستة منتجات بإجمالي كمية بلغت 2108 سلع، واسترجع 32 منتجاً من أسواق أبوظبي بإجمالي كمية بلغت 4120 سلعة خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك لعدم مطابقتها لاشتراطات السلامة والجودة.

وتم خلال عمليات التفتيش المستمرة التي نفذها المجلس، التفتيش على 16 ألفاً و524 سلعة من مختلف المنتجات المتداولة، التي تنوعت ما بين ألعاب الأطفال والأجهزة الكهربائية المنزلية وإطارات المركبات ومنتجات السجائر والتبغ والمنظفات المنزلية.

وفي إطار اتفاقية التخويل الموقعة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، تحقق المجلس من دقة 2900 أداة قياس قانونية وصحة الكمية في 5752 عبوة معبأة مسبقاً تعود إلى 179 منتجاً غذائياً لدى المصانع والموردين وفي الأسواق بإمارة أبوظبي، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.