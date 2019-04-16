ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي يبحث الشراكة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقدت في دبي، أمس، فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي، برئاسة وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، ونائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية في إيطاليا، لويجي دي مايو، حيث بحث الملتقى فرص الشراكة في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأن الملتقى ناقش أيضاً سبل زيادة التجارة البينية، والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تعزيز فرص القطاع الخاص في تطوير تلك الشراكة.

كما تم، على هامش الملتقى، توقيع مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري.

ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كيانات الأعمال والاستثمار في إيطاليا، وذلك ضمن برنامج زيارة البعثة الرسمية والتجارية الإيطالية الموسعة إلى الدولة برئاسة مايو، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإيطالية، إلى جانب ممثلين لأكثر من 200 من أهم الشركات الإيطالية، ووكالات الاستثمار والتجارة في إيطاليا.

• 200 من أهم الشركات الإيطالية، ووكالات الاستثمار والتجارة، تشارك في الملتقى.