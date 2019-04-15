«تنظيم الاتصالات»: 55% انخفاضاً في الهجمات الإلكترونية خلال الربع الأول

المصدر: عبير عبدالحليم ـ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن عدد الهجمات التي استهدفت مواقع إلكترونية في الدولة، انخفض بنسبة 55%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وأوضحت الهيئة أن عدد الهجمات، خلال الربع الأول من عام 2019، بلغ 54 هجمة إلكترونية، مقابل 120 هجمة إلكترونية خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وأظهرت البيانات التي أصدرتها «تنظيم الاتصالات»، أمس، أن 31 هجمة إلكترونية كانت آثارها شديدة أو حادة، و16 هجمة منخفضة الآثار، والبقية هجمات متوسطة الشدة.

أما أخطر البرامج الخبيثة، خلال مارس الماضي، فكان إشعاراً متقدماً عن أخطاء في إعداد قواعد البيانات العامة، قد يتسبب في تسريب بعض البيانات الحساسة، فضلاً عن إشعار متقدم عن ثغرة في نظام «وين رار» WinRAR قد يتسبب في إصابة المستخدمين.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، فقد وصل عدد الهجمات خلال مارس 2019 وحده إلى 19 هجمة فقط، مقابل 34 خلال مارس 2018 بانخفاض قدره 44%.

وأشارت الهيئة إلى أن إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق، بلغت 23 منذ بداية العام الجاري، منها 17 فحصاً للثغرات، وستة اختبارات اختراق.

ونصحت «تنظيم الاتصالات» المستخدمين، بعدم تنزيل برامج منسوخة أو مخترقة من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الأخرى، باعتبار أن ذلك يعد خطراً على بيانات المستخدمين.

وشددت على ضرورة تفعيل خاصية التوثيق الثنائي لحماية الحسابات من السرقة، وعدم النقر على الروابط الغريبة، من دون التأكد من مصادرها، وعدم استخدام رمز المرور الخاص بالحسابات البنكية في أي من مواقع التواصل الإلكتروني ومواقع التطبيقات الأخرى.

«الهيئة» نصحت المستخدمين بعدم تنزيل برامج منسوخة أو مخترقة من تطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.