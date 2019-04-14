إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي الثلاثاء المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت مؤسسة مطارات دبي استعداد فرق العمليات لبدء عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي.

وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي للمطار لمدة 45 يوماً في الفترة ما بين 16 أبريل الجاري ولغاية 30 مايو المقبل لرفع مستويات الخدمة والطاقة الاستيعابية على غرار برنامج شبيه في العام 2014 للمدرج الشمالي.

وقال، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: بول غريفيث، "نحن على أتم استعداد لإغلاق المدرج في 16 أبريل الجاري".

وأضاف غريفيث، "استغرقت مرحلة التخطيطات والتجهيزات ما يقرب من عامين بالتنسيق مع مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية والخطوط الجوية ودناتا، ، ومجموعة من شركاء الخدمة الآخرين من أجل التأكد من تنفيذ هذا المشروع الضخم بنجاح."

وتابع "نحث الركاب على التأكد من أي مطار ستغادر رحلتهم حتى يتمكنوا من الحصول على خدمة رائعة وإجراءات ميسرة".

وبحسب المؤسسة لن يشعر المسافرون إلا بتغيير بسيط غالباً في المطارات حيث بذل خبراء الجدولة جهودهم من أجل الاستفادة القصوى من الطاقة الاستيعابية للمدرج الشمالي، مشيرة إلى أنه "بفضل السعة الإضافية التي وفرها مطار آل مكتوم الدولي، سيشهد عدد الرحلات عبر مطار دبي انخفاضاً بنسبة 10% فقط وستبلغ نسبة انخفاض المقاعد 11% فقط".

وسيتعامل مطار آل مكتوم الدولي مع متوسط 149 رحلة ركاب يوميًا طوال هذه المدة عبر الخطوط الجوية التي تشمل فلاي دبي، ويز إير، إيروفلوت، إنديغو، سبايس جيت، طيران الخليج، الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، الخطوط الجوية النيبالية، الخطوط الجوية الكويتية، وطيران ناس وطيران يورال.

وفي بضعة أيام تم نقل أكثر من 600 قطعة معدات إلى مطار آل مكتوم الدولي من أجل التعامل مع الازدحام الإضافي والتأكد من سلاسة الإجراءات وسهولتها من اليوم الأول حتى اكتمال مدة الـ 45 يومًا.

ومن ناحيتها ستزود هيئة طرق ومواصلات دبي مطار آل مكتوم الدولي بحل متكامل للنقل البري وذلك بتوفير خدمة حافلات ثابتة من الأماكن الرئيسية بدبي وأسطول مخصص من سيارات الأجرة لخدمة المطار مع تقديم خصومات طوال مدة الإغلاق. كما ستقدم مطارات دبي خدمة حافلات سريعة مجانية تعمل بين مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي كل 30 دقيقة وستغادر من مباني المسافرين 1 و2 و3 وسيتمكن العملاء من الاستفادة من إيقاف سياراتهم مجانًا في موقف سيارات مطار آل مكتوم الدولي ذي المظلات بسعة 2.500 سيارة