أبرز الإرشادات لاستعادة مبلغ التأمين كاملاً عند إخلاء المنزل

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

عندما ترغب في إخلاء منزلك بعد انتهاء عقد الإيجار، فإن ذلك ينطوي على مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها بالتنسيق مع المالك أو جهة التأجير، خصوصاً في ما يتعلق باسترداد مبلغ أو وديعة التأمين. ولاستعادة كامل مبلغ التأمين، فإن على المستأجرين التأكد من إعادة العقار إلى حالته الطبيعية، كما كان عند الانتقال إليه للمرة الأولى، وذلك من خلال اتباع عدد من الإرشادات وفقاً لمجموعة «بروبرتي فايندر»، المنصة الإلكترونية المتخصصة في الإعلانات العقارية المبوبة في الشرق الأوسط، التي تركز على الآتي:

بنود الصيانة في العقد

ينصّ قانون الإيجارات في دبي على أن المالك مسؤول عن أعمال الصيانة خلال مدة عقد الإيجار، وعن إصلاح أي عيب يؤثر في استخدام العقار. ومع ذلك تنص عقود الإيجار على أن المستأجر مسؤول عن أعمال الصيانة البسيطة بتكاليف تصل إلى 200 درهم أو أقل، على أن يكون المالك مسؤولاً عن الأعمال الرئيسة التي تكلف أكثر من هذا المبلغ.

لذلك، إذا لم يتضمن عقد الإيجار بنداً متعلقاً بأعمال الصيانة، يكون المالك مسؤولاً عن تغطية التكاليف كلها، ومع ذلك لايزال المستأجر مسؤولاً عن أي ضرر يلحقه بالممتلكات، وقد يضطر المالك إلى استقطاعه من مبلغ التأمين، وفي هذا الإطار من المفيد أيضاً الاحتفاظ بسجلات جيدة لكل شيء بدءاً من اللحظة التي انتقلت إليها، والإصلاحات التي تمت خلال فترة الإيجار، وأي تكاليف شخصية تم تكبدها في هذا الإطار، وانتهاء بالإصلاحات التي قمت بها عند الخروج من المنزل.

إصلاح الجدران

قبل الخروج، يجب على المستأجر النظر في كم المسامير والثقوب المستخدمة لتعليق الصور والمستلزمات على الحائط، إذ يُنصح بملء الثقوب، لاسيما إذا كان المستأجر يعيش في شقة غير مفروشة، وإذا كان هناك ضرر أو علامات أخرى فيجب الاهتمام بها أيضاً.

إعادة طلاء الجدران

التآكل المعقول للطلاء مسموح به، ومع ذلك قد يكون من المستحسن إعادة طلاء الجدران قبل إخلاء العقار، إذ إن طلاءها من قبل المستأجر سيكون أقل كلفة من قيام المالك بفعل ذلك وخصم رسومه من مبلغ التأمين، مع التأكد من استخدام الألوان المحايدة، مثل الأبيض. وفي حال الانتقال إلى منزل جديد يفضل أن تسأل المالك قبل اختيار الطلاء بلون مختلف.

إزالة أو إصلاح الأثاث

في حال أراد المستأجر أن يغادر شقة غير مفروشة فعليه إزالة جميع الأثاث، وإلا فسيتم خصم تكاليف الإزالة أو التنظيف من وديعة التأمين. ومن ناحية أخرى إذا كانت الشقة مفروشة فينبغي التأكد من أن قطع الأثاث في مكانها وبحالة جيدة، فمن المحتمل أن يكون لدى المالك جرد للعناصر الموجودة عند تسليم العقار.

الفواتير النهائية

من المهم إخبار هيئة كهرباء ومياه دبي أو شركات الاتصالات بخطوة إخلاء الشقة، حتى تعرفا موعد إرسال الفاتورة النهائية وإغلاق الحساب في الوقت المناسب، حيث إن الفشل في القيام بذلك يمكن أن يزيد من الكلفة بعد انتهاء العقد، ما قد يتسبب في مشكلات بين المالك والمستأجر.

التواصل مع المالك

يبقى التواصل والمعاملة الجيدة مفتاح التعامل الإيجابي مع الملاك، لذلك ينبغي على المستأجرين التأكد من وجود علاقة صحية في وقت مبكر من فترة الإيجار، وعادةً ما يعيد الملاك وديعة التأمين بالكامل بعد فترة وجيزة من الإخلاء.

تقديم شكوى

إذا فشلت المحاولات في الحصول على مبلغ التأمين، فربما تحتاج إلى اللجوء إلى القانون وتقديم شكوى رسمية ضد مالك العقار، إلى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك، ويمثل منظومة قضائية مختصة بالنظر في المنازعات وتطوير إجراءات البت فيها.

على المستأجر التأكد من إعادة العقار إلى حالته الطبيعية كما كان عند الانتقال إليه.