18% من سكان دبي ضمن هذه الفئة العمرية

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن نحو 18% من إجمالي تعداد سكان الإمارة البالغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة مع نهاية العام 2018 يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.83% من سكان دبي هم دون الأربعين عاماً. أظهرت الإحصاءات الديموغرافية والحيوية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء أن نحو 18% من إجمالي تعداد سكان الإمارة البالغ ثلاثة ملايين و192 ألفاً و275 نسمة مع نهاية العام 2018 يندرجون ضمن الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، ونحو 73.83% من سكان دبي هم دون الأربعين عاماً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، فقد وصل تعداد الفئة العمرية بين 30 و34 عاماً، إلى 572 ألفاً و462 نسمة، شكل الذكور نسبة 75.18% بعد أن وصل عددهم إلى 430 ألفاً و636 نسمة مقابل نسبة 24.82% للإناث بمجموع 142 ألفاً و99 نسمة.

وحلت الفئة العمرية بين 25 و29 عاماً في المركز الثاني على قائمة بيانات السكان في إمارة دبي حسب الفئات العمرية، ليشكوا نسبة 16.59% من إجمالي التعداد العام، شكل الذكور نسبة 75.17% منهم بعد أن وصل عددهم إلى 398 ألفاً و162 نسمة مقابل نسبة 24.83% للإناث بمجموع 131 ألفاً و496 نسمة.

وأوضحت بيانات المركز أن عدد السكان ممن تجاوزوا الـ 75 عاماً (المعمرين) وصل إلى 10 آلاف و683 نسمة شكل الإناث نسبة 51.41% منهم بعد أن وصل عددهن إلى 5 آلاف و492 نسمة، مقابل نسبة 48.59% للذكور بمجموع 5 آلاف و191 نسمة.