«بيوت.كوم» تستحوذ على «لامودي» وبواباتها في الإمارات والسعودية والأردن

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استحوذ موقع «بيوت.كوم» العامل في مجال العقارات بالإمارات، على جميع أصول شركة «لامودي» التابعة لـ«مجموعة ميدل إيست إنترنت غروب» في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك بواباتها الإلكترونية في كل من دولة الإمارات، والسعودية، والأردن.

وأفاد بيان صدر أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في أعقاب صفقة زيادة رأس المال المستثمر بقيمة 100 مليون دولار، والتي تم إبرامها أخيراً من الفئة الرابعة في «مجموعة إيميرجنغ ماركتس بروبرتي غروب – إي إم بيه جي» Emerging Markets Property Group الشركة الأم لـ«بيوت.كوم»، والتي أوضحت بدورها أن الهدف الرئيس من اتخاذ هذه الخطوة يتمثل في سعيها نحو توسيع نطاق أعمالها بشكل مكثف، إضافة إلى ترسيخ مكانتها كأقوى مزود وأكبر مرجع يضم إعلانات مبوبة للعقارات في دول الخليج العربي.

وبحسب البيان، فإن «مجموعة ميدل إيست إنترنت غروب»، شهدت إطلاق العديد من مشروعات التجارة الإلكترونية الناجحة في المنطقة بما في ذلك شركة «وادي». كما أطلقت المجموعة موقع «لامودي» Lamudi.sa كأول بوابة عقارية في السعودية في عام 2012، يليها Lamudi.jo في الأردن، وفي عام 2015، تم إطلاق Lamudi.ae في الإمارات. وستتولى «بيوت.كوم» إدارة الأصول الثلاثة كجزء من هذه الصفقة.

وستتيح عملية استحواذ «بيوت.كوم» على شركات «لامودي» في الشرق الأوسط، فرصة التوسع في نطاق أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «بيوت.كوم»، حيدر علي خان: «يسعدنا أن نعلن عن إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، والتي سنوفر من خلالها حلولاً فعالة مصممة لتلبية مختلف الاحتياجات المتغيرة للسوق العقارية في المنطقة».