2.5% انخفاضاً في التضخم بالدولة خلال فبراير

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء، بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة، انخفض في فبراير الماضي على أساس سنوي بنسبة 2.5% مقارنة مع فبراير 2018.

وأوضح تقرير للهيئة يغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسية للمستهلك، أن الانخفاض جاء نتيجة رئيسة لانخفاض كل من أسعار مجموعة النقل بنسبة 7%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 6%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.9%، وخدمات الصحة بنسبة 0.14%.

وبالمقابل، ارتفعت أسعار مجموعات: الملابس والأحذية بنسبة 9.3%، والترويح والثقافة بنسبة 3.3%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.8%، والتبغ بنسبة 2.5%، فضلاً عن ارتفاع أسعار مجموعة الفنادق والمطاعم بنسبة 1.5%، والاتصالات 0.2 %، والتعليم 1.4%، ومجموعة السلع المتنوعة بنسبة 1.2%.

وذكر التقرير أن معدل التضخم انخفض في فبراير 2019 مقارنة مع يناير الذي سبقه بنسبة 0.3%، نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.7%، وخدمات النقل بنسبة 1.3%، وخدمات الترويح والثقافة بنسبة 1%، والسكن 0.3%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، والتبغ 0.17%، والملابس والأحذية 0.01%.