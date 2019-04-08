«أدنوك للتوزيع» تتيح «الخدمة المتميزة» دون رسوم في 50 محطة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أطلقت «شركة أدنوك للتوزيع»، أخيراً، مبادرة ترويجية لـ«الخدمة المتميزة» تشمل 50 محطة لتوزيع الوقود في الدولة، تحت عنوان: «خدمة التزود بالوقود مجاناً، واحصل على مشروب مجاناً».

وأكد مصدر مسؤول في الشركة لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة التي أطلقتها الشركة بشكل فعلي في محطاتها نهاية الأسبوع الماضي، ستستمر لفترة زمنية لم يتم تحديدها، حتى إطلاق مبادرة ترويجية أخرى.

وأوضح أن الخدمة متاحة في الفترة من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحاً فقط في المحطات الـ50، وتستهدف بشكل رئيس الترويج لمزايا «الخدمة المتميزة»، من خلال إتاحة المجال للمتعاملين بتجربتها بشكل فعلي.

وأفاد بأن المبادرة تستهدف أيضاً الترويج للمنتجات غير النفطية في متاجر التجزئة داخل محطات توزيع الوقود، وذلك من خلال منح المتعاملين الحصول على مشروب مجاني من قهوة ساخنة أو باردة، أو مياه، أو مشروبات غازية.

ولفت إلى أن عدد محطات توزيع الوقود التابعة لـ«أدنوك للتوزيع» يتجاوز 280 محطة، إلا أنه تم اختيار 50 محطة فقط لتطبيق المبادرة الجديدة فيها، لقربها من الطرق السريعة.

وأكد أن «الخدمة المتميزة» تشهد معدلات إقبال منذ إطلاقها خلال العام الماضي، لافتاً إلى استفادة المتعاملين من الرسم المدفوع المحدد بـ10 دراهم، من خلال الحصول على مقابل قيمته من المتاجر الموجودة بالمحطات.

وأشار إلى أن الشركة تحرص على تطبيق سياسات المرونة مع المتعاملين، إذ تتم مساعدة النساء الحوامل في تعبئة الوقود، فيما يتم إعفاء أصحاب الهمم وكبار السن من المواطنين من رسوم الخدمة.