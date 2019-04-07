حملة توعية للمستهلكين بالتعاون مع «ماكدونالدز»

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أطلقت اقتصادية دبي، متمثلة في قسم توعية المستهلك، حملة توعية للمستهلكين، بالتعاون مع سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» عبر فروعها المنتشرة في مختلف مناطق الإمارة، بهدف توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، ونشر أرقام الاتصال والتواصل مع إدارة حماية المستهلك في دبي، ومتابعة قنوات التواصل المخصصة للمستهلكين، للاستفادة من النشرات والتعليمات والإرشادات المصممة لتوعية المستهلكين. وقال مدير أول توعية المستهلك في اقتصادية دبي، عبداللطيف المرزوقي، إنه تم توزيع 65 ألف منشور توعوي عبر فروع «ماكدونالدز» المنتشرة في دبي، حيث تم توزيعها على رواد المطاعم، إضافة إلى وضعها في أكياس الطلبات الخارجية.

وأضاف المرزوقي أنه تمت إضافة شعارات المستهلك إلى زي الموظفين العاملين في مطاعم «ماكدونالدز»، لتوعية المستهلكين وتعريفهم بأهم المبادرات والسياسات والتعليمات الخاصة بالمستهلك.