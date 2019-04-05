«غرفة دبي» تناقش خفض التأثير البيئي للشركات في الإمارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، ضمن جهود فريق عمل سلسلة الإمداد والتوزيع، التابع لشبكة غرفة دبي للاستدامة، النسخة السابعة من منتدى سلسلة الإمداد والتوزيع المستدامة في دبي، وذلك لتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية المعتمدة لخفض التأثير البيئي للشركات والمؤسسات في الإمارة، وتشجيع اعتماد أفضل برامج الاستدامة المؤسسية المجتمعية.

وذكرت الغرفة في بيان، أمس، أن المنتدى وفر منصة مثالية لمختلف الجهات المرتبطة بسلسلة الإمداد والتوزيع، لتبادل الخبرات والمعارف، والمشاركة في حوار بناء حول الارتقاء بالقطاع وممارساته المستدامة، وتشجيع الشراكات وتطبيق ممارسات كفوءة ومستدامة ضمن قطاع الإمداد والتوزيع.

وقال رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، إن «المنتدى، على مدى الدورات السابقة، دعم جهود الغرفة لنشر الوعي في مجال الاستدامة، وأسهم في تعزيز تنافسية القطاع من خلال اعتماد أفضل الممارسات المستدامة»، مشيراً إلى أن «المنتدى الحالي خرج بتوصيات ستتم مناقشتها والاستفادة منها من قبل فريق عمل سلسلة الإمداد والتوزيع، التابع لشبكة الاستدامة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

الغرفة نظّمت منتدى سلسلة الإمداد والتوزيع المستدامة.