احذر الإشعارات الوهمية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

أفادت شركة «كاسبرسكي لاب» لحلول الأمن، بأن الهدف الشائع وراء البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه «سبام»، هو الوصول إلى حساباتك أو إلى أرقام البطاقة المصرفية من خلال التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني، وتقنيات الهندسة الاجتماعية.

وأضافت أن الإشعارات الوهمية من الشبكات الاجتماعية، تتمثل في أن يرسل بريد إلكتروني غير مرغوب فيه إشعارات وهمية، تبدو كأنها من شبكات اجتماعية مشهورة وتتعلق بأصدقاء جُدُد وأنشطتهم وتعليقاتهم وإعجاباتهم، وغالباً يصعب التمييز بين الرسائل المزيفة والحقيقية، والفرق الوحيد هو أن المزيفة تحتوي على رابط للتصيد الاحتيالي لا يمكن اكتشافه بسهولة. وبعد النقر عليه، فإنه يُطلب من المستخدمين إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصّة به في صفحة تسجيل دخول وهمية.

كما أنه يوجد شكل آخر شائع من الرسائل يحمل بعض التهديدات، مثل الزعم بتقديم ميزة جديدة وحظر المستخدمين الذين لا يوافقون عليها.