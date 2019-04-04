خاصية للتحكم ببطاقات الائتمان

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

طرح بنك أبوظبي التجاري، خدمة مصرفية تتيح للمتعاملين من حاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، إمكانية التحكم بالإعدادات المتعلقة بالبطاقات وبكيفية استخدامها بكفاءة، بما يتلاءم مع الاحتياجات الشخصية للمتعاملين، ويمنحهم مستويات أعلى من التحكم الذاتي بمعاملاتهم. وتتيح هذه الخاصية لحاملي بطاقات الائتمان إمكانية القيام بسبعة خيارات خدمة ذاتية من خلال استخدام تطبيق البنك للهواتف الذكية دون الحاجة إلى الاتصال بمراكز الخدمة أو زيارة أي فرع للبنك.

ومع خاصية التحكّم بالبطاقة، فإنه يمكن للمتعاملين تحديد المبلغ المسموح باستخدامه يومياً وشهرياً، وإيقاف جميع المعاملات حسب الحاجة، وإيقاف المعاملات والمشتريات عبر الإنترنت، وإيقاف المعاملات والمشتريات عبر أجهزة الدفع، وإيقاف المعاملات الدولية على البطاقة عند السفر خارج الدولة، وإيقاف السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي. ووفقاً للبنك، فإن هذه الخيارات ستقلل من فرص تعرض البطاقة لأي من عمليات الاحتيال وتعزز من الثقة لدى المتعاملين.