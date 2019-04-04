«رأس الخيمة الوطني» يصدر سندات بـ 500 مليون دولار

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، المدرجة أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن استكماله إصدار سندات لخمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار. وأوضح البنك في بيان نشر على موقع السوق، أن السند الواحد سيوفر معدل ربح قدره 4.125% أو ما يعادل 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة بالدولار لأجل خمس سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، بيتر إنجلاند، إن عملية إصدار السندات ستدعم متطلبات التمويل طويل الأجل، مشيراً إلى أن الإصدار قوبل بطلب قوي من المستثمرين، ما نتج عنه فائض بالاكتتاب بنحو ملياري دولار مايعادل أربعة أضعاف حجم الإصدار المطروح.

وأضاف أن هذا الإقبال ساعده على تسعير الإصدار بقيمة 185 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابة والمتغيرة بالدولار.