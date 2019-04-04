«دبي للسياحة»: 104 آلاف زائر ياباني لدبي خلال 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن تحقيق رقم قياسي جديد، في أعداد الزوّار اليابانيين، الذين استقبلتهم دبي في 2018، للمرة الأولى، بزيادة قدرها 15.3%، مقارنة مع عام 2017.

وأفادت بأن الإمارة استقبلت 104 آلاف و843 زائراً يابانياً، ما يؤكد نجاح جهود الدائرة في ترويج الإمارة بالسوق اليابانية الواعدة، وترسيخ مكانة دبي وجهة رائدة ومفضّلة للزوّار حول العالم.

وأكدت «دبي للسياحة» أنها تستمر في توسيع وجودها في السوق اليابانية، من خلال التركيز على متطلبات السوق، واستهداف شرائح معينة من الزوّار اليابانيين، عبر إطلاق حملات ترويجية مصمّمة خصيصاً لهم، إضافة إلى الشراكات مع الشركات والجهات المعنيّة بقطاع السياحة في اليابان.

ولفتت إلى أن برامج التوعية، التي أطلقتها، أسهمت في الارتقاء بالوعي السياحي تجاه دبي، وقدراتها كوجهة عطلات مفضّلة لدى شرائح مختلفة من المجتمع الياباني، تتضمن النساء والأزواج الجدد وكبار السن، إذ تواصل الإمارة البناء على ما حققته من نجاحات عكست التزامها بتبسيط إجراءات ووسائل وصول الزائر الياباني إليها، ومن بينها الرحلات اليومية المباشرة من مطاري «ناريتا» و«هانيدا» الدوليين في طوكيو، ومطار «كانساي» الدولي في أوساكا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، إن عام 2018 شهد نمواً في أعداد الزوّار من اليابان، إذ استقبلت دبي أكثر من 100 ألف زائر للمرّة الأولى، وذلك نتيجة للتنوع الذي تمتاز به المدينة من المعالم السياحية والتجارب المتعدّدة، التي تحظى باهتمام مختلف الشرائح المستهدفة التي حدّدناها.

إلى ذلك، تستمر دبي في تعزيز حضورها كوجهة سياحية رائدة بين أوساط الزوّار اليابانيين، خصوصاً الفئة الشابة من الفتيات، إذ ارتفع ذكر اسم «دبي» على وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 21%، إلى 7.4 ملايين مرة، من عام 2016 حتى 2018.

وبناءً على هذا الاهتمام المتزايد، نظّمت «دبي للسياحة» حملات ترويجية لاستعراض قدرات دبي ومقوّماتها، كوجهة سياحية تمتاز بالأمن والأمان، وتنوّع الوجهات القادرة على اجتذاب تلك الشريحة من الزوّار اليابانيين. واستفادت الحملات من الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها الجمهور، إضافة إلى دعوة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للمشاركة في مسابقات تقام على مدار العام، تستهدف توسيع مستوى وعي تلك الشريحة بدبي. وشهدت الحملة تفاعلاً كبيراً، ليبلغ عدد المشاركين نحو 91.6 مليون شخص، خلال ثلاثة أشهر فقط، ما أسهم في التحفيز على المشاركة، والتشجيع على الحوار، والحديث عن دبي كوجهة سياحية مفضلة.