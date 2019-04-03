«ميدان ون مول».. أول مركز تسوق بقبة قابلة للطي

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

أفادت شركة «ميدان مول» التابعة لـ«مجموعة ميدان»، بأنه تم إنجاز ما يزيد على 65% من الهياكل في مشروع «ميدان ون مول»، متوقعة افتتاحه خلال النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت أنه من المخطط أن يعتمد «ميدان ون مول» على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومن أبرز ملامحها وجود قبة سماوية قابلة للطي، تبلغ أبعادها 160 متراً في 100 متر، وهو ما سيميز «المول» عن نظرائه من مراكز التسوق في دبي.

ومن المتوقع أن يضم «ميدان ون» عند اكتماله 550 منفذاً لمتاجر الأزياء والتجميل، و«هايبر ماركت» بمساحة 13.2 ألف متر مربع، إضافة إلى 190 مطعماً ومقهى، وسينما تضم 21 شاشة عرض، فضلاً عن بحيرة «كريستال لاغون» تمتد على مساحة 8.2 كيلومترات، وشاطئ رملي يمتد على طول 300 متر إلى جانب الحديقة المائية. ويعتبر مشروع «ميدان مول» من المشروعات التي تركز على وجود مساحات مشتركة، إذ تم تخصيص 50% من مساحته للمناطق المشتركة وإقامة الفعاليات والاحتفالات مقابل نسبة مماثلة للمساحات القابلة للتأجير.