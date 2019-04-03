«دبي المالي» يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

المصدر: دبي - رويترز

ارتفع سوق دبي المالي، للجلسة الرابعة على التوالي أمس، إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم «إعمار» العقارية، وبنك الإمارات دبي الوطني، ذات الثقل في السوق.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعاً 1.2% عند 2729.86 نقطة، مع صعود سهم «إعمار» العقارية 3.2%، بينما زاد سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.4%، حيث تخطط شركة تابعة له للإدراج في بورصة لندن.

وأفادت «نتورك إنترناشيونال لحلول المدفوعات»، التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، بأن الأسهم المعروضة في طرحها العام الأولي، سيتم تسعيرها في نطاق (395-465) بنساً للسهم، ما يجعل قيمتها تراوح بين 1.9 مليار و2.3 مليار جنيه إسترليني (نحو 9.1 مليارات و11 مليار درهم).

وارتفع 18 سهماً من أسهم الشركات المدرجة في سوق دبي، بينما انخفض 12 سهماً، فيما استقر سهمان دون تغيير، وذلك من خلال 3827 صفقة.