«دناتا» تستثمر 33 مليون درهم في منشأة شحن جديدة بمطار بروكسل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «دناتا» المزودة للخدمات الجوية، عملياتها في بلجيكا، حيث افتتحت منشأة شحن جديدة في مطار بروكسل، باستثمار قدره ثمانية ملايين يورو (نحو 33 مليون درهم).

وأوضحت «دناتا» في بيان أن المنشأة الجديدة، البالغة مساحتها 14 ألف متر مربع، توفر أكثر من 100 فرصة عمل، كما تعزز بصورة كبيرة قدرات الشحن في دول «البنلوكس» (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ)، ما يتيح لشركات الخطوط الجوية تطوير عملياتها في المنطقة.

وتتضمن المنشأة الجديدة مستودعات مساحتها 4500 متر مربع، ويمكنها مناولة ما يصل إلى 125 ألف طن من البضائع سنوياً.

وتم تجهيزها بأحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى معايير الصناعة العالمية بما يضمن المناولة الفعالة والآمنة لجميع أنواع البضائع، بما في ذلك المنتجات سريعة العطب والأدوية والسلع الخطرة والحيوانات الحية ومحركات الطائرات والمركبات.

وتقدم «دناتا» حالياً خدمات مناولة البضائع لـ25 ناقلة شحن وثماني ناقلات ركاب في مطار شيفول بأمستردام.

وقال المدير التنفيذي لـ«دناتا» في هولندا وبلجيكا، إيريك جويج، إن «مركزنا الجديد الذي يعد أفضل منشأة شحن في مطار بروكسل، سيعزز قدرتنا على مناولة البضائع، كما سينشط أيضاً صناعة الشحن في المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة مطار بروكسل، أرنود فيست، إن «(دناتا) أكدت وجودها بقوة كواحدة من أبرز شركات المناولة في المطار، حيث توفر بنية تحتية مخصصة لمناولة شحنات الأدوية وتدعم عملياتنا بما يتوافق مع استراتيجية مطارنا لتوفير بنية تحتية تناسب مختلف الصناعات وتحقيق الأهداف المشتركة».