إعلان "ملفت" من "طيران الإمارات" في الأول من أبريل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت شركة "طيران الإمارات"، اليوم عن خدمة جديدة تتمثل بالتنقل في أي موقع بمدينة دبي ومطارها الدولي باستخدام طائرات موجهة دون طيار.

وذكرت الناقلة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إن الخدمة الجديدة ستكون متاحة اعتباًرا من أبريل 2020، مشيرة إلى أن كل طائرة دون طيار تضم جناحين خاصين للدرجة الأولى مغلقين تماما.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم الخدمة الجديدة لجميع أعضاء برنامج "سكاي واردز" من الفئة البلاتينية.

لكن الملفت في الإعلان هو تاريخ نشره، إذ يصادف غداً الأول من أبريل وهو المناسبة التي تعارف الناس عليها على أنها "كذبة أبريل".

وكانت "طيران الإمارات" قد نشرت العام الماضي في نفس التاريخ إعلاناً أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين، بعد أن قالت إنها ستطلق مقصورة "SkyLounge" الجديدة وهي عبارة عن صالة شفافة فاخرة بواجهات زجاجية وتوفر مشاهد خلابة للسماء والغيوم.

وفي العام السابق قالت الناقلة إنها تخطط لبناء أكبر طائرة تجارية في العالم، تحت اسم "APR001،" اختصاراً لكلمة "أبريل 1" باللغة الإنكليزية، مشيرة إلى أنها ستتكون من ثلاثة طوابق وتتضمن بركة سباحة وغرفة ألعاب وصالة رياضة وحديقة.