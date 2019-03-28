تسهيلات المطورين تغري المستثمرين الجدد لدخول سوق دبي العقارية

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قال مشاركون في «مهرجان دبي العقاري 2019»، إن الحوافز والتسهيلات التي يقدمها المطورون العقاريون في سوق دبي، تغري المستثمرين الجدد بدخول السوق، مشيرين إلى أن ذلك ظهر خلال المهرجان.

وأوضح المشاركون لـ«الإمارات اليوم» على هامش المهرجان الذي يختتم فعالياته اليوم، أن مطورين طرحوا حوافز عدة تنوعت ما بين تحمل الرسوم الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا» أو بعضها، فضلاً عن تسهيلات في الدفعة المقدمة وإمكانية السداد على أقساط شهرية، والتي طغت على جميع عروض المهرجان.

وتفصيلاً، قال المدير والشريك لشركة «دانوب» العقارية، عاطف رحمن، إن العقارات في دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء، بالتزامن مع الحوافز والتسهيلات المقدمة من قبل المطورين العقاريين والتي ظهرت في العديد من العروض الترويجية خلال «مهرجان دبي العقاري 2019».

وأضاف رحمن، أن تحمل الرسوم الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، أو جزء منها، علاوة على رسوم الخدمات والصيانة، وتسهيلات السداد، والدفعة المقدمة، كانت من أبرز العروض، مشيراً إلى لجوء معظم المطورين إلى نظام الأقساط الشهرية لسداد سعر العقار المشترى.

وأكد أن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ قرار بالاستثمار في القطاع العقاري، نظراً لتعاظم العائدات على هذا النوع من الاستثمار على المدى البعيد، لاسيما أن مدينة دبي تعتبر نموذجاً للاستثمار الجيد، فضلاً عن تمتعها ببنية تحتية وبيئة تشريعية جيدتين، إضافة إلى الزخم المتوقع للسوق مع اقتراب «إكسبو 2020 دبي».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «عزيزي» للتطوير العقاري، فرهاد عزيزي، إن ما يقدمه المطورون في سوق دبي من تسهيلات يحفز المستثمرين الجدد إلى دخول السوق، وهو ما شهده المهرجان.

وذكر أن أبرز تلك التسهيلات تمثل في إمكانية السداد على أقساط شهرية، إلى جانب تحمل الشركة المطورة لجميع الرسوم الإدارية أو بعضها، والسهولة في تسديد الدفعة الأولى.

وأكد عزيزي أنه لا تخوف من وجود معروض كبير في السوق، حيث سيتم استيعابه مع زيادة الطلب، لافتاً إلى أن هذا هو الوقت المناسب للشراء.

وأضاف أن السوق العقارية في دبي تشهد حركة جيدة منذ بداية العام الجاري، مدعومة بتزايد اهتمام المستثمرين، ووجود أسعار جيدة في السوق، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون.

بدوره، قال مستشار العقارات في شركة «جي جاي» العقارية، مدثر علي، إن مبيعات العقارات ذات الملكية الحرة شهدت نمواً كبيراً، تزامناً مع الحوافز والتسهيلات المقدمة.