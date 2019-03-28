900 مليار دولار تدفقات مالية بين الدول العربية سنوياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قدّر صندوق النقد العربي قيمة التدفقات المالية بين الدول العربية سنوياً بين 800 و900 مليار دولار تشمل التجارة والاستثمار والتحويلات المالية وكل أنواع التعاملات المالية، مشيراً إلى أنه بدأ تلقي عروض البرمجة والتقنية لمناقصة «تنفيذ المقاصة العربية»، التي ستسهل نقل الأموال بين الدول العربية والشركاء التجاريين والمتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

جاء ذلك، خلال فعاليات اليوم الأول (أمس)، للمؤتمر الإقليمي لترتيبات الدفع عبر الحدود الذي ينظمه الصندوق في أبوظبي لمدة يومين،

وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، إن «الصندوق يعمل في إطار جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على الاستفادة من حلول التقنيات المالية لتحسين كفاءة مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية العربية».