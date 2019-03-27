110 مليارات درهم قيمة المشروعات المعروضة في «دبي العقاري 2019»

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن أن قيمة المشروعات العقارية المحلية والدولية المعروضة في «مهرجان دبي العقاري 2019»، الذي بدأت فعالياته، أمس، وصلت إلى 110 مليارات درهم.

وأفادت الدائرة، في تصريحات صحافية، على هامش المهرجان، الذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن المهرجان شهد خلال يومه الأول عروضاً تنوعت ما بين تسهيلات في الدفع، وتحمّل الرسوم العقارية، فضلاً عن تخفيضات على أسعار فائدة القروض العقارية وصلت إلى 1.85%.

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن الدورة الثانية لمهرجان دبي العقاري 2019، التي انطلقت أمس، تحمل فرصاً ذهبية تزخر بها البيئة العقارية في دبي.

وأضاف بن مجرن، على هامش المهرجان، أن دبي تتمتع ببيئة تشريعية جاذبة تسهم في زيادة الاستثمارات بالقطاع العقاري، لاسيما أن المشروعات العقارية في دبي تتمتع بخدمات راقية وبنى تحتية متكاملة.

من جهتها، قالت المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في «أراضي دبي»، ماجدة علي راشد، إن «مهرجان دبي» يقدم مجموعة من العروض من قبل المطورين العقاريين، تتنوع ما بين تسهيلات في الدفع وتحمل الرسوم العقارية، مثل رسوم مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، فضلاً عن خيارات تمويل جيدة من قبل المطورين أنفسهم، ومن قبل البنوك المشاركة في المهرجان.

وأضافت راشد أن اليوم الأول من المهرجان (أمس) شهد عروضاً حصرية، لاسيما من شركات محلية، شملت تخفيضاً على أسعار الفائدة على القروض العقارية وصلت إلى 1.85%، وإعفاءات من رسوم إدارية للقروض.

وأشارت إلى أن المهرجان الذي يستمر ثلاثة أيام يعتبر أكبر تجمع لكبار مطوري العقارات والمستثمرين والهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ومقدمي الخدمات القانونية ومشتري المنازل، وجميع المهنيين المشاركين في تصميم وبناء مشروعات العقارات السكنية والتجارية.

وبيّنت أن قيمة المشروعات العقارية المحلية والدولية المعروضة في الدورة الحالية من المهرجان، وصلت إلى 110 مليارات درهم، متوقعة زيادة في عدد زوار دورة 2019 من المهرجان بنسبة تراوح بين 5 و10% مقارنة بالدورة السابقة.

وجهة الاستثمار

شهد اليوم الأول من «مهرجان دبي العقاري 2019»، أمس، سلسلة من الجلسات حول وجهة الاستثمار في قطاع العقارات، جمعت قادة السوق وواضعي السياسات ورجال الأعمال، والمستثمرين الإقليميين والدوليين والأكاديميين البارزين والخبراء، الذين عرضوا استراتيجياتهم بشأن جذب الاستثمارات إلى القطاع.

وعرضت شركة «جي إل إل» للأبحاث العقارية، خلال إحدى الجلسات، دراسة حول توقعات السوق العقارية في العالم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، حيث أشارت إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في سوق العقارات عالمياً، يقدر بـ700 مليار دولار حالياً، كما لفتت إلى أن هناك تحولاً في بعض المناطق بالسوق، خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.