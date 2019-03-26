المركزي يطلب عدم كشف بيانات العملاء إلا بإذن كتابي

المصدر: أمل المنشاوي: أبو ظبي

طلب المصرف المركزي من كافة البنوك وشركات التمويل والصرافات العاملة بالدولة الحفاظ على البيانات والمعلومات الخاصة بحسابات العملاء وودائعهم وخزناتهم وأماناتهم وحظر كشفها لطرف ثالث إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب . وذلك بحسب تعميم أرسله أمس وحصلت الإمارات اليوم على نسخة منه .



وفي التفاصيل قال المصرف المركزي في تعميم رقم 1315/2019 " بأنه يرجى العلم بأن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء وودائعهم وخزاناتهم وأماناتهم لدى المنشأت المالية والمعاملات المتعلقة بها تعتبر سرية بطبيعتها ولا يجوز الاطلاع عليها أو كشفها أو نقلها إلى أي طرف بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك وفي الأحوال المصرح بها قانونا وذلك حسب المادة 120-1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشأت والأنشطة المالية .



وأضاف المركزي في تعميمه قائلا " وعليه يطلب منكم الألتزام بهذه التعليمات والتواصل مع المراجع المعني بالمنشأة المالية بدائرة الرقابة على البنوك في حال استلام أية طلبات تتعلق بالمعلومات أعلاه من أس أطراف ثالثة غير مفوضة قانونا بالاطلاع على هذه المعلومات ."