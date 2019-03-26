«اتصالات» توفّر حلولاً مبتكرة لمنظومة خدمات أبوظبي الحكومية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مجموعة اتصالات» وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم لرسم إطار عمل مشترك يشمل مبادرات واستراتيجيات لتعزيز المنظومة الرقمية في الخدمات الحكومية، وذلك عبر تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الحلول الذكية التي توفرها «اتصالات»، والتي تسهم في إثراء حياة المجتمع في أبوظبي، من خلال تعزيز الابتكار والتميز في منظومة خدمات أبوظبي الحكومية «تم».

وقالت المدير العام للهيئة، الدكتورة روضة السعدي، إن «الاتفاقية تمثل دفعة قوية تجاه تعزيز مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي، وترسيخ مكانتها الريادية في مجال الخدمات الرقمية الحكومية، حيث تؤسس هذه الشراكة استراتيجية لعمل مشترك ومثمر يستكشف آفاقاً جديدة ويتيح أحدث التقنيات الرقمية والحلول الذكية في القطاع الحكومي بما يتماشى مع رؤية القيادة في تسهيل حياة المجتمع وإسعاد أفراده».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اتصالات»، المهندس صالح عبدالله العبدولي: «نولي هذا التعاون الاستراتيجي مع هيئة الأنظمة والخدمات الذكية اهتماماً بالغاً بما يحقق رؤيتها في تعزيز التميز في الخدمات الحكومية من خلال الارتقاء في المنظومات الرقمية وتوفير حلول وتطبيقات رقمية ذكية تثري حياة الناس على أوسع نطاق، وهو ما يتماشى مع استراتيجية اتصالات الطموحة والمتمثلة بـ(قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات)، والتي تتضمن في أحد محاورها ربط مؤسسات الدولة بأحدث التقنيات العالمية بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة وتسخير الأنظمة الذكية، بما يخدم ويسهّل الأعمال الرقمية المختلفة انسجاماً مع التوجهات الحكومية في هذا الصدد».