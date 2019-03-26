«أدنوك» ترسي عقد استكشاف منطقة برية على ائتلاف شركتي نفط هنديتين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس، عن توقيع اتفاقيات حصل بموجبها ائتلاف يضم شركتي نفط هنديتين، هما مؤسسة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة»، ومؤسسة «النفط الهندية المحدودة»، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 1»، وذلك بعد أن أقرّ المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي هذه الاتفاقية.

وأفادت «أدنوك» في بيان بأن الاتفاقية الجديدة تسهم في ترسيخ علاقات التعاون التي تشهد نمواً متسارعاً بين دولة الإمارات والهند، كما تعزز التعاون بين «أدنوك» والشركاء النوعيين، الذين يسهمون في تسهيل وصول إنتاجها من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسة.

وبموجب شروط الاتفاقية، سيحصل ائتلاف الشركات الهندية على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وسيستثمر 626 مليون درهم (نحو 170 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة، وسيقوم باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم1».

وبعد عمليات الاستكشاف والتقييم الناجحة للموارد الحالية، سيتم إتاحة الفرصة لائتلاف الشركات الهندية لتطوير وإنتاج أي اكتشافات، بينما تمتلك «أدنوك» خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة الإنتاج.

وقّع الاتفاقيات كل من وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان أحمد الجابر، والرئيس والعضو المنتدب لشركة «بهارت بتروليوم كوربوريشن المحدودة»، دوريسوامي راجكومار، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «النفط الهندية المحدودة»، سانجيف سنغ.

وقال الجابر: «تتماشى ترسية هذا العقد مع توجيهات القيادة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، كما تسهم في ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والهند في مجال الطاقة».