«الاتحاد لائتمان الصادرات» و«أبوظبي الأول» يعزّزان التسهيلات التمويلية للشركات

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الأول، لتمكين المصدرين في الإمارات والشركات المحلية من إدارة السيولة النقدية، ودعم توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي. ويعدّ هذا التعاون خطوة مهمة لدعم الشركات المحلية، وتعزيز قدرتها التجارية العالمية، وتشجيعها على ترسيخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وبموجب المذكرة سيتعاون الجانبان لتطوير منتجات وحلول مشتركة للمصدرين المقيمين في دولة الإمارات والشركات المحلية، والتي تسهم في الحد من المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالتجارة الدولية، وتدعم احتياجاتهم التمويلية.

وتشمل مجالات التعاون الأخرى توفير حلول التأمين التجارية التقليدية والمرابحة وإدارة المخاطر الائتمانية، وتوفير حلول المخاطر والصادرات وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخصم الفواتير، وتأكيد خطابات الاعتماد.

ووقع مذكرة التفاهم الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد لائتمان الصادرات»، ماسيمو فالسيوني، ومدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول، مانوج مينون.