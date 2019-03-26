الوجهات السياحية الفضلى على مدار العام

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قال المدير العام في شركة «ويجو» المتخصص في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه «بالحديث عن أفضل الوجهات السياحية، يمكن القول إن ثمة وجهات غالباً ما تحجز لها مكاناً في قائمة الأمكنة التي تستقطب السيّاح في كلّ الأوقات»، موضحاً أنه «في المقابل، تشهد سوق السياحة والسفر حركة تغييرات دائمة، إذ على سبيل المثال نرى إقبالاً ملحوظاً على عدد من البلدان التي كانت منسية، فيما تتراجع بلدان أخرى، لكن بالتأكيد أياً يكن خيارك فستكون في أسعد حالاتك بمجرد الصعود إلى الطائرة».

وبيّن حميدان لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوجهات الأكثر استقطاباً في كل الأوقات تتمثل في الإمارات وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وألمانيا وبريطانيا، فضلاً عن النمسا ومصر وجزر المالديف»، مشيراً إلى أنه «يمكن زيارة الفلبين أو نيوزيلندا أو أستراليا في يناير، في حين يمكن التوجه إلى هونغ كونغ أو باريس أو دبي في فبراير، أما في مارس فينصح بزيارة تايوان أو الهند، بينما في أبريل يمكنك الذهاب إلى بانكوك أو لندن، وفي مايو إلى جزر هاواي أو التبت أو هولندا».

وأوضح أنه «يمكن للزوار التوجه في يونيو إلى إسبانيا أو الدنمارك، وفي يوليو إلى السويد أو كندا، وفي أغسطس إلى أدنبرة أو إندونيسيا، وفي سبتمبر إلى الصين أو السعودية أو مصر، وفي أكتوبر إلى أسكتلندا، وفي نوفمبر إلى كوريا الجنوبية، وفي ديسمبر إلى النمسا أو الأرجنتين».

ونصح حميدان المتعاملين بالاطلاع دائماً على العروض التي تقدمها شركات الطيران والفنادق والمطاعم والمنتجعات، لافتاً إلى أن «النصيحة الذهبية التي ندعو الزوار إلى التقيّد بها من أجل تحويل حياتهم سفراً ومتعة دائمين، تتمثل في إضافة بعض أيام الإجازة السنوية إلى أيام العطل الرسمية والأعياد لتطويل مدة الرحلة من جهة، والقيام بأكثر من عطلة في السنة الواحدة».

- الإمارات وماليزيا

وتايلاند وإندونيسيا

وألمانيا من الوجهات

الأكثر استقطاباً

في كل الأوقات.