39 مبادرة وفعالية ونشاطاً لإسعاد الموظفين

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قال الخبير في إدارة التطوير والمتابعة، بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، ناصر الزاهد، إن القطاع أنجز 39 مبادرة وفعالية ونشاطاً خلال العام الماضي، بهدف إسعاد الموظفين وإيجاد بيئة عمل محفزة، وذلك تماشياً مع تبنّي دولة الإمارات الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية.

وأضاف الزاهد أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عمل على تشكيل فريق «إسعاد الموظفين» الذي كرس جهوده في تنظيم كل ما يسعد الموظفين ويحفزهم على العطاء والتميز، إيماناً منه بأن سعادة الموظف أساس نجاح المؤسسات والدوائر الخاصة والحكومية.

وذكر أن فريق إسعاد الموظفين عمل من خلال مبادراته على بث روح الإيجابية في العمل، وغرس مفاهيم وقيم التناغم الوظيفي بين شرائح الفئات الوظيفية في القطاع، مشيراً إلى أهمية تعزيز قيم ومعاني السعادة في نفوس الموظفين والمتعاملين، وزرع البسمة والفرحة في بيئة العمل.

وأفاد بأن فريق «إسعاد الموظفين» يهدف إلى تحويل مكان العمل إلى بيئة جذابة وسعيدة، تسمح للجميع بإطلاق طاقاتهم وتسخير جهودهم في خدمة المتعاملين من أجل إنجاز ينعكس على المتعاملين والمجتمع.