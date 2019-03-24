«الاتحادية للضرائب»: تدريب موظفي الجمارك على التحقق من «الطوابع الضريبية الرقمية» على التبغ

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدّدت الهيئة الاتحادية للضرائب تأكيدها أنه اعتباراً من الأول من مايو المقبل، سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» إلى الدولة.

جاء ذلك، خلال دورة تدريبية نفذتها الهيئة بمقرها في دبي لموظفي الجمارك في الدولة حول «أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، التي جاءت ضمن خطة الهيئة للتوعية والتواصل مع الدوائر والجهات المعنية بهدف مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الرقابة على المنافذ.

وقدّم ممثلو الهيئة خلال الدورة التدريبية، شرحاً مفصلاً لنظام «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من بداية العام الجاري تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بهذا الشأن.

وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أصدرته، أمس، أنه تم استكمال عمليات التدريب خلال هذه الدورة التي شارك فيها أكثر من 23 من موظفي الجمارك في الدولة.

وقدّم ممثلو الهيئة شرحاً شاملاً لموظفي الجمارك حول تطبيق النظام وأدوات وإجراءات التحقق من وجود «الطوابع الضريبية الرقمية» المعتمدة على عبوات التبغ ومنتجاته قبل دخولها الدولة، بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع الجمارك.

وأكد ممثلو الهيئة أن النظام يطبق إلزامياً على جميع أنواع «السجائر» المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، في ما سيتم توسيع نطاق النظام تدريجياً ليشمل منتجات التبغ كافة التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

وتم توضيح أن قرار الهيئة حدد آلية وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع، على أن يلتزم المنتِج بوضع العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة، إذ يجب تثبيت الطوابع الضريبية الرقمية على التبغ ومنتجاته بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

وبموجب القرار، يجب تثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة داخل منشآت إنتاجها بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد إذا تم إنتاجها خارج الدولة.