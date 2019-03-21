370 شركة عارضة في «معرض المطارات 2019» أبريل المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكد مدير مجموعة المعارض في «شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض»، دانيال قريشي، مشاركة 370 شركة عارضة في فعاليات «معرض المطارات 2019» الذي ستنطلق فعالياته في 29 أبريل المقبل بدبي، بنمو نسبته 3% مقارنة بعدد الشركات في دورة عام 2018.

وأضاف في تصريحات صحافية أمس، أن المعرض الذي يتوقع أن يستقطب 7500 متخصص في قطاع المطارات، سيقام على مساحة تزيد على 15 ألف متر مربع بنمو نسبته 5% مقارنة بالدورة السابقة.

وأوضح قريشي أن 65% من الشركات العارضة هي من أسواق خارجية، خصوصاً من أوروبا والصين، لافتاً إلى أن نسبة النمو في الشركات الأجنبية وصلت إلى 7% في الدورة الحالية.

وأكد أن المزيد من الشركات الدولية تسعى لإيجاد موطئ قدم لها في المعرض الذي يوفر فرصاً استثمارية كبيرة في المنطقة ككل، مبيناً أن أحدث التكنولوجيا في قطاع المطارات والسفر ستكون متاحة في المعرض، بما في ذلك الممرات الذكية والأنظمة البيومترية لقراءة البيانات.

وذكر أن المعرض سيستضيف أيضاً أربعة مؤتمرات دولية لعرض أبرز التجارب والخبرات الدولية في المنافذ الجوية بمشاركة 150 متحدثاً، كما يتوقع أن يحضر هذه الفعاليات مجتمعة نحو 1000 مشارك.

وقال إن المطارات الذكية باتت تتحول إلى واقع في المنطقة، خصوصاً في الإمارات، لافتاً إلى أن مرافق المطارات في دولة الإمارات تتبنى معايير عالية للخدمات الذكية.

وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية تبحث عن فرص استثمارية في المنطقة، إذ يحرص العارضون الدوليون على الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في صناعة الطيران، والتي ترتفع إلى مستويات جديدة من التوسع عبر استثمارات تقدر بنحو 90 مليار دولار من المتوقع أن تصب في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2020، إذ ستحظى منطقة الخليج العربي بثلاثة أرباع هذه الاستثمارات.

وأكد قريشي أن المطارات في دولة الإمارات تستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشروعات جديدة وتوسعات سيجري تنفيذها على مدى السنوات الـ15 المقبلة.

وتوقع قريشي أن تستوعب المطارات في منطقة الخليج العربي 450 مليون مسافر بحلول عام 2020، وفقاً لمنظمة الطيران المدني الدولي.

وتابع: «وفقاً لشركة (كابا) المتخصصة بأبحاث النقل الجوي، فإنه يتم استثمار 255 مليار دولار في مشروعات المطارات الجديدة حول العالم، إذ يوجد حالياً 415 مشروعاً جديداً للمطارات في العالم، منها 64 مشروعاً في الشرق الأوسط وحده».

وقال إن الشرق الأوسط يحتل المرتبة الثانية من حيث الاستثمار عموماً، بعد أميركا الشمالية. ومع ذلك، فإن الاستثمار في المطارات الحالية مرتفع في الشرق الأوسط، ويتجاوز ذلك في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع كذلك أن تصل سوق المطارات الذكية في العالم إلى نحو 13 مليار دولار بحلول عام 2019، و14.87 مليار دولار بحلول عام 2021، مؤكداً أن المطارات في دولة الإمارات تحتل مراكز متقدمة في تبني التكنولوجيا الذكية.