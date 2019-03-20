«برج راشد» يؤرّخ لنهضة دبي العمرانية عبر السنين

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تشير البيانات المنشورة على موقع مركز دبي التجاري العالمي حول برج راشد، أو برج «المركز التجاري»، إلى أن البرج تم إنجازه عام 1979، وصممه المعماري البريطاني جون هاريس. وتمت تسمية برج راشد بهذا الاسم تيمّناً باسم المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم. ويشكّل برج راشد علامة فارقة في تاريخ دبي، إذ يؤرخ لنهضتها العمرانية عبر السنين، وهو ما تظهره الصور القديمة الخاصة بالإمارة، قبل أن تصطف ناطحات السحاب على جانبَي شارع الشيخ زايد، والعديد من شوارع دبي الأخرى، فضلاً عن كونه نواة لإنشاء مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات. وكان البرج عند إنشائه لا تتبعه سوى قاعة معارض واحدة، ومع توسع الإمارة في استقبال المعارض الدولية، تمت إضافة قاعتَي المعارض (1) و(2) عام 1983 بموقعيهما الحاليين مقابل البرج. ويضمّ مجمّع مركز دبي التجاري العالمي، الذي كانت نواته برج راشد، حالياً أكثر من 17 قاعة للمعارض والمؤتمرات، وعدداً كبيراً من غرف الاجتماعات الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب بين 20 و200 شخص، إضافة إلى فندقَي «آيبيس» و«نوفوتيل» اللذين تديرهما شركة «أكور» العالمية للفنادق، إضافة إلى الشقق الفندقية التابعة لمركز دبي التجاري العالمي.