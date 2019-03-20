بيع برج المرجان بـ289 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الدار للاستثمار العقاري، أمس، عن إتمام صفقة بيع برج المرجان السكني في أبوظبي بقيمة 289 مليون درهم.

وأفادت الشركة في بيان، بأن هذه الصفقة تعد الثانية لها منذ إطلاقها في سبتمبر 2018، وذلك بعد الاستحواذ على أصول عقارية من شركة «الاتحاد للطيران» في فبراير الماضي.

وأوضحت «الدار للاستثمار العقاري» أنه تم بيع برج المرجان الذي يوفر أيضاً مساحات مكتبية وتجارية، بعوائد ضمنية قدرها 6.6%، وهو ما يعد دليلاً على جودة هذا الاستثمار وقوة أدائه التشغيلي على المدى الطويل، وذلك نتيجة لإدارة الدار الفعالة لمحفظة أصولها الاستثمارية.