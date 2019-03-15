«دبي للإحصاء»: 3.91% انخفاضاً في التضخم السنوي خلال فبراير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء، أمس، بأن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.91% في فبراير 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح المركز في تقرير، أن أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود انخفضت بنسبة 6.09% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.65 نقطة، فيما انخفض قسم النقل بنسبة 7.26% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.78 نقطة.

كما انخفض قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.87% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.23 نقطة، في حين انخفض قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 9.65% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.20 نقطة، بينما انخفض قسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.99% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.12 نقطة.

وانخفض أيضاً قسم الترفيه والثقافة بنسبة 2.70% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.05 نقطة، فيما انخفض قسم الاتصالات بنسبة 0.40% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، في وقت انخفض قسم الصحة بنسبة 0.23%.

وبين التقرير أن المؤشر ارتفع لكل من: قسم المطاعم والفنادق بنسبة 2.36% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.10 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 1.03% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، إضافة إلى قسم التبغ بنسبة 2.81% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 0.03%.

إلى ذلك، أشار تقرير «دبي للإحصاء» إلى انخفاض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير 2019 بنسبة 0.45%، نتيجة انخفاض أسعار كل من قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.59% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.25 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.61%.

في المقابل، أوضح التقرير أن أسعار كل من قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفعت بنسبة 0.35% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة.

6.09 %

انخفاضاً في أسعار

السكن والمياه

والكهرباء والغاز

والوقود.