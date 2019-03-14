«الإمارات الإسلامي» +يفتتح الفرع التاسع في أبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح مصرف الإمارات الإسلامي، أمس، فرعه الرئيس الجديد في «برج ويف» بمنطقة كورنيش الخالدية في العاصمة أبوظبي، بحضور الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

وأوضح المصرف أن افتتاح الفرع الجديد، الذي يقدم الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية المميزة، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية للشركات، يرفع عدد فروع «الإمارات الإسلامي» في دولة الإمارات إلى 59 فرعاً، تسعة منها في أبوظبي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ورئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم، إن «افتتاح الفرع الجديد في العاصمة أبوظبي، تعزيز لالتزامنا بتوسيع نطاق حضورنا في شتى أرجاء الدولة والعاصمة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»، صلاح أمين: «يسعدنا تعزيز قدرتنا على تلبية الاحتياجات المصرفية للشركات والأفراد في أبوظبي، عبر شبكتنا التي تشهد توسعاً متواصلاً يعكس استراتيجيتنا لتوسيع انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات».