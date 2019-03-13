بالفيديو.. أكبر 7 مطارات في العالم بأعداد المسافرين الدوليين

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهر التقرير السنوي لمجلس المطارات العالمي أن "دبي الدولي" حافظ على مركزه كأكبر مطار دولي في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين، للعام الخامس على التوالي بعد أن تعامل مع نحو 89 مليون مسافر في عام 2018.

ووفقاً لتقرير المجلس الذي صدر اليوم، وصل إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار "لندن هيثرو"، المصنف ثانياً في قائمة أكبر المطارات الدولية في العالم، إلى نحو 75.3 مليون مسافر، فيما تعامل مطار "هونغ كونغ" المصنف في المركز الثالث مع 74.3 مليون مسافر.

واستطاع مطار دبي الدولي إزاحة نظيره "لندن هيثرو" عن المركز الأول في أعداد الركاب الدوليين خلال عام 2014، وذلك للمرة الأولى في التاريخ، بعدما احتفظ المطار البريطاني بالصدارة، منذ بدء النقل الجوي التجاري في العالم.

يشار إلى أن مطار دبي الدولي، الذي افتتح في 30 سبتمبر عام 1960، استقبل المسافر رقم "مليار" في 20 ديسمبر من العام الماضي.

ووفقاً للمؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات "أو أيه جي"، يحافظ مطار دبي الدولي أيضاً على موقعه، كأكبر محور للنقل الجوي الدولي في العالم، من حيث السعة المقعدية التي توفرها الرحلات المجدولة.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي إلى أكثر من 90 مليون مسافر، فيما تعمل المؤسسة على خطة جديدة، أطلقت عليها "دي إكس بي بلس"، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 118 مليون مسافر بحلول عام 2023.

فيديو: أكبر 7 مطارات في العالم بأعداد المسافرين الدوليين..#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/p79Qx8TDeW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 13, 2019