«بنك القاهرة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يفتتح بنك القاهرة مكتب تمثيل جديداً في دولة الإمارات، كحلقة تواصل يستهدف خلالها البنك تعزيز وجوده خارجياً، وفقا لاستراتيجية طموحة تتصدّر قائمة أولويات مجلس الإدارة الحالي لتحقيق التوسع الإقليمي، وتدعيم عمليات التجارة الخارجية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، طارق فايد، أهمية افتتاح مكتب تمثيل الإمارات بهدف تعظيم عمليات الاستثمار المشتركة في دولة الإمارات خصوصاً ودول الخليج عموماً، إلى جانب خدمة تنشيط التجارة بين مصر ودول الخليج العربي، وجذب الاستثمارات العربية إلى مصر، وتمويل عمليات التجارة الخارجية واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج.

وقال فايد إن «افتتاح مكتب تمثيل الإمارات يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15%، في ضوء المؤشرات الفعلية لاستقرار سعر الصرف»، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي.

وأكد أن استراتيجية العمل بالبنك لا تقتصر على المستوى المحلي فقط، بل تمتد لتشمل التوسع الخارجي مع التركيز على تعزيز الوجود في منطقة الخليج خطوةً أولى، مشيراً إلى أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والمصرف المركزي في الإمارات، لتدشين مكتب تمثيل الإمارات، كما تعاقد البنك مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج، وربط تلك المنطقة الحيوية بالخطة الشاملة التي وضعها البنك والتي تستهدف دعم أنشطة مصر الاقتصادية والتجارية على المستوى الخارجي.

وأثنى فايد على الدعم الملموس من قبل المصرف المركزي بدولة الإمارات، علي سرعة تلبية استخراج رخصة التشغيل لمكتب التمثيل في وقت قياسي، بما يؤكد طبيعة العلاقات القوية التي تربط بين البلدين.