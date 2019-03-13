275 مليون درهم استثمار مباشر من هونغ كونغ إلى دبي في 4 سنوات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المدن الكبرى في العالم، وتطوير العلاقات التجارية ومشروعات الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، في وقت جددت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات اتفاقية التعاون، القائمة بينها وبين مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

وبلغ حجم تدفق رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ إلى دبي، خلال الفترة من 2015 إلى 2018، نحو 275 مليون درهم بإجمالي 13 مشروعاً قيد التنفيذ.

شبكة الأعمال

وقال المدير العام لاقتصادية دبي، سامي القمزي، الذي شهد مراسم التوقيع، إن مساعي دبي وجهودها المتواصلة، أثمرت عن توسيع شبكة أعمالها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لافتاً إلى أنه يتم إحراز هذا التقدم من خلال توقيع اتفاقات جديدة بين مؤسسات اقتصادية دبي، ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، التي نؤكد من خلالها توثيق العلاقات التجارية، وتوطيد الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ومن بينه هونغ كونغ وجمهورية الصين على وجه العموم.

وأضاف القمزي: «تعد هونغ كونغ واحدة من أكثر الجهات المستثمرة في دبي ضمن القطاعات الرئيسة، إذ بلغ حجم تدفق رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ إلى دبي، خلال الفترة من 2015 إلى 2018، نحو 275 مليون درهم بإجمالي 13 مشروعاً قيد التنفيذ».

وأضاف أن دبي تشاطر هونغ كونغ العديد من الاهتمامات، وأبرزها «مبادرة الحزام والطريق»، التي نتطلع أن تكون اقتصادية دبي شريكاً محوريا فيها خلال السنوات المقبلة.

فرص استثمارية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «يسعدنا توثيق شراكتنا، للعام الثاني على التوالي، لما لمسناه من تدفق في المستثمرين من هونغ كونغ على المشروعات الاقتصادية في دبي».

وأكد أن «مبادرة الحزام والطريق» تعد من المشروعات التي نعتقد أنها تستحق المزيد من الاهتمام، فهي تمثل استراتيجية إنمائية ستسهم في إحداث فرص استثمارية ضخمة على المستويين الإقليمي والعالمي، ونحن على ثقة بأن الاتفاقية، ستفعل أنشطة التعاون والروابط بين الشركات الرائدة في دبي وهونغ كونغ، وتسهم بالتالي في جهود تسريع التنمية والتقدم في آسيا والشرق الأوسط.

تجديد اتفاقية

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «استكمالاً لاستراتيجيتنا للتوجه شرقاً، يسرنا في (دبي لتنمية الصادرات) تجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي، التي تجمعنا مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، من أجل استكشاف المزيد من الفرص التي توفرها دبي وهونغ كونغ مركزين تجاريين رائدين في الشرق الأوسط وآسيا».

وتوقع أن تشهد الفعاليات المشتركة، التي ستقام في كلا الجانبين، وتبادل المعلومات حول السوق والتجارة، ودعم المصدرين وتسهيل الأعمال التجارية للمشترين، مزيداً من الزخم مع تنفيذ الجانبين للمبادرات الجديدة ضمن خطة مدتها ثلاث سنوات.

في السياق نفسه، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وإفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، بيري فونغ، إن التعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الصادرات هو بمثابة شراكة استراتيجية بين اثنين من الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم.

الاستثمار العقاري

كشفت آخر البيانات الصادرة عن مرصد دبي للاستثمار، أن الاستثمار في المشروعات العقارية والتأجير والاستئجار العقاري، بلغ 110 ملايين درهم، أي ما يشكّل 40% من إجمالي رأسمال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهونغ كونغ في دبي، من عام 2015 وحتى 2018.

وتشمل مجالات الاستثمار الأربعة الأخرى قطاعات التخزين والمخازن، والتمويل والتأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والإعلان والعلاقات العامة والأنشطة ذات الصلة.