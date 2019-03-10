ارتفاع مؤشر حوادث الطائرات منذ بداية العام الجاري

المصدر: أزاد عيشو - دبي

شهد قطاع النقل الجوي منذ بداية العام الجاري 5 حوادث مميتة للطائرات أسفرت عن 191 حالة وفاة، أي أعلى من المعدل المسجل لنفس الفترة خلال السنوات الخمس الماضية (حادثتان تسببتا بمقتل 95 شخصاً) وفقا لشبكة سلامة الطيران.

وأكدت الخطوط الإثيوبية اليوم تحطم طائرة تابعة لها من طراز "بوينغ 737" أثناء رحلة من أديس أبابا إلى نيروبي وأسفرت الحادثة عن مقتل 149 راكبا وثمانية من أفراد طاقمها.

وبحسب الشبكة فإن معدل الحوادث خلال العام الماضي ككل (15 حادثة مميتة أسفرت عن 556 حالة وفاة)، كان أكثر من المتوسط المسجل خلال السنوات الخمس الماضية والذي وصل إلى 420 حالة وفاة.

وتستند إحصاءات الشبكة على جميع حوادث الطائرات التجارية في أنحاء العالم (رحلات المسافرين وحمولات البضائع) للطائرات التي تصل طاقتها إلى 14 راكبا أو أكثر.