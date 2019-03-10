«دو» تطرح باقات «Power» بـ 7 خيارات للمتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن تعزيز باقاتها الاستثنائية والجديدة «Power» بمزايا إضافية تم تصميمها لمنح العملاء المزيد من الخيارات، إلى جانب قيمة أكبر ومستوى عال من المرونة.

وتوفر «باقات Power» الجديدة من «دو» للمتعاملين سبع باقات متنوّعة آجلة الدفع مع بيانات غير محدودة، إلى جانب إمكانية الاشتراك فيها وفق أو من دون عقود ملزمة لمدة 12 شهراً، حيث تتيح إحدى هذه الباقات للعميل الحصول على 200 غيغابايت من البيانات، مع 260 دقيقة مرنة أو 525 دقيقة محلية، بسعر 175 درهماً، كما يمكن للمتعاملين الحصول على بيانات غير محدودة، إضافة إلى 1020 دقيقة مرنة أو 2040 دقيقة محلية مقابل 500 درهم فقط.

وتقدم «دو» للمتعاملين، الذين يختارون الاشتراك في الباقات الجديدة من دون عقد ملزم، العديد من الخيارات، بما في ذلك باقة تشمل 200 غيغابايت مع 700 دقيقة مرنة، أو 350 دقيقة محلية بسعر 225 درهماً.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خدمات الاتصال «دو»، فهد الحساوي: «يعدّ عملاؤنا محور جميع الخدمات والعروض التي نطلقها، لذا فإننا نتابع عن كثب توجهاتهم المتغيرة والتحسينات التي يرغبون في الحصول عليها في عالم الاتصال، ما يتيح لنا العمل على مواكبة متطلباتهم وتزويدهم بحلول وباقات مميزة تثري أسلوب حياتهم، وتتناسب بشكل كامل مع متطلباتهم في العصر الرقمي. ونحن واثقون بالقيمة الكبيرة التي سيحصل عليها عملاؤنا من خلال (باقات Power)، التي تم تصميمها خصيصاً لمنح المتعاملين القدرة على الاستمتاع إلى أقصى حد بتجارب اتصال فريدة خلال حياتهم اليومية».