اجتماعات اللجنة الاقتصادية بين الإمارات وأوزبكستان وقيرغيزستان تنطلق الأسبوع الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنظم وزارة الاقتصاد زيارة لوفد رسمي وتجاري رفيع المستوى برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أوزبكستان وقيرغيزستان، الأسبوع الجاري، بهدف عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة مع كل من البلدين.

ويتضمن برنامج اليوم الأول من الزيارة عقد الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وأوزبكستان في العاصمة طشقند، كما سيتم تدشين خط الطيران المباشر لشركة «فلاي دبي» بين البلدين، إذ تتزامن الزيارة مع انطلاق رحلات «فلاي دبي» بين دبي والعاصمة الأوزبكية طشقند، فيما يتوجه وفد الدولة في اليوم التالي إلى العاصمة القيرغيزية بشكيك، لعقد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وقيرغيزستان.

وقال المنصوري: «إن دولة الإمارات، وانطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها، تواصل جهودها لتعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية مع مختلف الأسواق العالمية الواعدة».

وأضاف أن «الربط مع وجهات اقتصادية وتجارية واستثمارية جديدة وواعدة، يمثل محوراً أساسياً في السياسة التي تتبناها الدولة لتحقيق محددات (رؤية الإمارات 2021)، لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوّع، يتمتع بالمرونة والانفتاح، ويقوم على المعرفة والابتكار». وأشار إلى أن منطقة آسيا الوسطى تعدّ من أبرز الوجهات التي تركز عليها الدولة، نظراً إلى قوة العلاقات الثنائية مع دول هذه المنطقة ونموها بصورة مستمرة، فضلاً عن وجود فرص متنوّعة وواسعة لتعزيز التبادلات التجارية.

وأوضح المنصوري أن «المجالات المطروحة للتعاون، أبرزها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار والطيران المدني، والخدمات المالية والسياحة، والاستثمار في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والمنتجات الغذائية، والصناعات البتروكيميائية والكيميائية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «رحلات (فلاي دبي) إلى العاصمة الأوزبكية تأكيد على استراتيجية التوسع والنمو، الذي تنهجها (فلاي دبي) في تشغيل الرحلات إلى الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشر من الإمارات، ما يعزز من تدفق حركة التجارة والسياحة مع هذه الأسواق».

يذكر أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وأوزبكستان وصل في عام 2017 إلى 387 مليون دولار، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة مع قيرغيزستان أكثر من 310 ملايين دولار.