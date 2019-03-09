30 مليون ليلة فندقية للسياح الدوليين في دبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو - دبي غرافيك: محمد داود

استقبلت دبي نحو 15.92 مليون زائر دولي خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري، التي أشارت إلى أن الأسواق الرئيسة أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في أعداد الزوّار القادمين منها، موضحة أن فنادق الإمارة سجلت 30.13 مليون ليلة مع المحافظة على نسبة إشغال بلغت 76% لمختلف الفئات الفندقية على مستوى المدينة.

وأظهر التقرير السنوي للدائرة، أن السوق الفندقية في دبي شهدت افتتاح 35 منشأة فندقية جديدة، بطاقة بلغت 8536 غرفة فندقية، مشيرة إلى أن العائد على الغرف المتوافرة بلغ 354 درهماً خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن نتائج عام 2018 كانت إيجابية لدى العديد من الأسواق

الـ10 الرئيسة، حيث حققت كل من الصين وروسيا وألمانيا معدلات نمو ملحوظة طوال العام الماضي، فيما تقدمت الصين إلى المركز الرابع، لتسجل زيادة بلغت 12% ليبلغ عدد الزوّار الصينيين إلى دبي 857 ألف زائر، تلتها روسيا بنحو 678 ألف زائر بنسبة نمو بلغت 28%، حيث استفاد رعايا كل من الصين وروسيا من الإجراءات الميسرة لإصدار تأشيرات الدخول.

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