«عمومية دبي الإسلامي» توافق على توزيع 35 فلساً للسهم عن 2018

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي، خلال اجتماعها السنوي، على توزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد عن العام الماضي، وذلك بحسب بيان صادر عن البنك أمس.

وأعلن البنك في ختام الاجتماع السنوي لجمعيته العمومية، موافقة الجمعية على البيانات المالية للبنك لعام 2018، علاوة على البنود الأخرى التي تم إقرارها خلال الاجتماع.

وأشار البنك إلى أن الأداء المالي القوي الذي حققه وضعه في مكانة بارزة اليوم ضمن أفضل ثلاثة بنوك من حيث الربحية في دولة الإمارات، حيث بلغ صافي الأرباح لعام 2018 رقماً قياسياً تجاوز الخمسة مليارات درهم.

وذكر أن جدول الأعمال المصدق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية، شمل إضافة إلى توزيع الأرباح، سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

وقال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني، إن «البنك تمكن من تحقيق النجاح مرة أخرى في عام 2018 بفضل مثابرته واجتهاده وتفانيه في العمل، ونحن فخورون وممتنون للغاية بأن ذلك قد أثمر عن نتائج استثنائية»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، إلا أن البنك استطاع التميز وتعزيز ربحيته».

وأضاف: «لقد بدأت رحلة البنك في دولة الإمارات، ونحن نؤمن بشدة بالسمة المميزة التي يتمتع بها هذا البلد كونه مركزاً عالمياً جاذباً للتمويل الإسلامي، وتحت قيادة دولة الإمارات، يسعى بنك دبي الإسلامي للحفاظ على مكانته كشركة عالمية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، الدكتور عدنان شلوان: «شهدنا عاماً آخر من النجاح الاستثنائي لأكبر بنك إسلامي في الدولة، ونحن مستمرون بالتركيز على تعزيز عائدات المساهمين».