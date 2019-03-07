«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تدعم توسّع الشركات الصغيرة عالمياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع شركة إعمار للصناعة والاستثمار، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بمشروعات مبتكرة ودعمها للنمو دولياً.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تسعى المؤسسة من خلال تلك الشراكة إلى توفير منصات تسهل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى ذوي الخبرات المتخصصة، وتدعمهم في تحقيق التنافسية والكفاءة والتوسع المستدام عالمياً.

وتنصّ الاتفاقية على أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي جزءاً من مشروعات ومبادرات الاستثمار والتكنولوجيا، حيث ستدعم مؤسسة محمد بن لتنمية المشاريع الصغيرة في تحديد الشركات ذات القيمة المضافة لـ«إعمار للصناعة والاستثمار».

كما تنصّ الاتفاقية على تبادل البيانات حول اتجاهات الاستثمار ومتطلبات السوق، إضافة إلى تسهيل الشراكات والعقود التجارية بين «إعمار للصناعة والاستثمار» وأعضاء المؤسسة.

ووقّع الاتفاقية، التي جرت في مقر المؤسسة بقرية الأعمال، كل من نائب المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سعيد مطر المري، والرئيس التنفيذي لشركة إعمار للصناعة والاستثمار، وليد دهادوك.

وقال المري إن «المؤسسة تسعى إلى تسخير طاقاتها في سبيل دعم وتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، على الصعيدين المحلي والعالمي»، مشيراً إلى أن «الشراكة مع (إعمار للصناعة) توفر فرصاً كبيرة للشركات نحو تحقيق نمو متسارع في السوق الدولية».

• مذكرة تفاهم مع «إعمار للصناعة» لتمكين المشروعات المبتكرة ودعمها للنمو دولياً.