«ناسداك دبي»: إدراج سندات لمصرف الإمارات للتنمية بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج سندات تقليدية من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه السندات تعد المنتج الأول الذي يدرجه المصرف في البورصة، والذي تملكه الحكومة الإماراتية بشكل كامل.

وأشارت «ناسداك دبي»، في بيان، إلى أن الإدراج يدعم رسالة مصرف الإمارات للتنمية، التي تنطوي على الإسهام في الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات، عن طريق تقديم حلول تمويلية للإسكان، إضافة إلى تقديم خدمات تمويلية ومصرفية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وكان بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك ستاندرد تشارترد، المنسقين العالميين لهذا الإدراج، فيما كان مديرو الحسابات المشتركون هم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك الصين الصناعي والتجاري (ICBC) فرع دبي في مركز دبي المالي العالمي DIFC))، وبنك ستاندرد تشارترد، بينما كان بنك الاتحاد الوطني مديراً رئيساً مشتركاً في عملية الإدراج.

يشار إلى أن إجمالي قيمة السندات التقليدية، والصكوك المدرجة في «ناسداك دبي»، يبلغ حالياً 77.78 مليار دولار، من 99 إدراجاً.