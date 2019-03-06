%34.3 نمواً في عدد الرخص السياحية بدبي خلال 2018

المصدر: أزاد عيشو ــ دبي

أظهرت بيانات لمركز دبي للإحصاء، صادرة عن اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص السياحية الجديدة في إمارة دبي وصل إلى 235 رخصة خلال العام الماضي، مقارنة مع 175 رخصة في العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 34.3%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد بلغ إجمالي عدد الرخص السياحية المجددة خلال العام الماضي 2270 رخصة، مشيرة إلى أنه تم تجديد 596 رخصة سياحية خلال الربع الأول، مقابل 588 في الربع الثاني، فيما بلغ العدد 545 و541 رخصة خلال الربعين الثالث والأخير لكل منها على التوالي.

وأشارت البيانات إلى أن الرخص الصناعية الجديدة في دبي وصلت إلى 229 رخصة خلال العام الماضي، مقابل 211 رخصة جديدة، بنسبة نمو بلغت 8.53%