«الاقتصاد»: «العربية للسيارات» تبدأ الفحص المجاني لـ 3 طرز

المصدر: عبيرعبدالحليم - أبوظبي

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن شركة «العربية للسيارات» بدأت، أخيراً، في إجراء الفحص المجاني للمركبات من طرز: «رينو»، و«نيسان»، و«إنفينيتي»، كما حدّدت في خطابها للوزارة الورش التي ستقدم عمليات الفحص المجاني، لافتاً إلى أن الشركة ستقدم خصومات في أسعار قطع الغيار وأجور العمالة بنسبة 50%، في حال حاجة المركبة إلى تبديل قطع فيها. وأكد أن حملة الفحص لدى «العربية للسيارات» ستستمر لمدة شهرين كاملين، وأن عمليات الفحص في إطار المبادرة لا تتعارض مع استمرار الضمان من جانب الوكالة.

وأضاف النعيمي، في تصريحات، أمس، أن «الوزارة تلقت سابقاً خطابات رسمية من 14 وكالة سيارات في الدولة، تتعهد فيها رسمياً بإجراء فحص مجاني لسيارات المستهلكين خلال العام الجاري، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاقتصاد بتوفير وكالات السيارات خدمة الفحص المجاني للمركبات، بمناسبة عام التسامح».

وكشف النعيمي أن وزارة الاقتصاد تجري نقاشات مع بقية وكالات السيارات، للحصول على خطابات رسمية بشأن إجراء الفحص المجاني، قبل نهاية العام الجاري، لجميع طرز السيارات.