الكشف عن 3 مشروعات عقارية في أبوظبي بكلفة 1.2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سيادة إنترناشيونال» للتطوير العقاري، أمس، عن ثلاثة مشروعات جديدة في أبوظبي، بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار درهم.

وأوضح المدير التنفيذي للشركة، شوقي دراجي، في تصريحات صحافية، أن المشروع الأول، وهو مشروع «المهرة» السكني، يقع في مدينة مصدر، بكلفة استثمارية تبلغ 250 مليون درهم.

وأضاف أن الشركة ستطرح وحدات المشروع للبيع بأسعار تنافسية، قبل معرض «سيتي سكيب أبوظبي»، مشيراً إلى أن الأعمال الإنشائية في المشروع ستبدأ في أبريل المقبل، على أن يتم الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2021.ولفت دراجي إلى أن المشروع الجديد، المتاح للتملك لجميع الجنسيات، يضم 300 وحدة سكنية.

وبين أن الشركة ستبدأ الأعمال الإنشائية لمشروع سكني جديد في جزيرة ياس، خلال النصف الثاني من العام الجاري، بكلفة تبلغ 500 مليون درهم، ويضم ما يراوح بين 420 و450 وحدة سكنية.

وذكر أن الشركة تدرس إقامة مشروع ثالث في أبوظبي، بكلفة استثمارية تبلغ نحو 450 مليون درهم، لترتفع بذلك الكلفة الاستثمارية للمشروعات الثلاثة للشركة إلى مليار و200 مليون درهم.