«دبي للذهب والسلع» تطلق عقود معادن أساسية جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع وشركة دبي لمقاصة السلع، توسيع محفظتهما الحالية من منتجات عقود المعادن، عبر إطلاق عقود معادن أساسية جديدة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، سيبدأ تداول المنتجين الجديدين لعقود الألمنيوم والزنك الآجلة، يوم الجمعة 22 مارس 2019.

ويتيح المنتجان الجديدان للمستثمرين فرصةً لتخفيف المخاطر التي تنطوي عليها أسواق المعادن الأساسية، حيث من المتوقع أن يشهدا إقبالاً كبيراً من المشاركين في السوق، من خلال تمكينهم من التحوّط بكفاءة ضد مخاطر تقلبات الأسعار.

وسيكون حجم العقود الآجلة لكل من الألمنيوم والزنك خمسة أطنان مترية، على أن يتم تقويمها وتداولها بالدولار الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل: «نتطلع إلى طرح منتجاتنا الجديدة بما يلبي الاحتياجات المتزايدة لمجتمع المتداولين في البورصة».

وأضاف أن «الإطلاق المرتقب لهذين المنتجَين يأتي استجابةً للمتطلبات المتزايدة للمستثمرين وتلبيةً لاقتراحاتهم»، مشيراً إلى أن «إطلاق المنتجين سيلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف استراتيجية النمو المستقبلي لمجموعة بورصة دبي للذهب والسلع».

وتابع ميل: «كلنا ثقة بأن المنتجَين سيعززان من القيمة التي تقدمها البورصة إلى كل المستثمرين على امتداد سلسلة توريد المعادن غير الحديدية، كما يمثلان في الوقت نفسه إضافة قيّمة إلى محفظتنا الحالية من المنتجات المتنوعة».

ولفت إلى أنه «من المقرر تسوية عقود المنتجَين الجديدين نقداً بالدولار الأميركي، كما سيكون متاحاً للمستثمرين خيار مبادلة العقود الآجلة بعقود مقايضة (EFS) ومبادلة العقود الآجلة بسلع عينية (EFP)، بالإضافة إلى إجراء الصفقات الكبيرة».