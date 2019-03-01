"الاتحاد للطيران" تلغي رحلات لاهور حتى الاحد وتستأنف الرحلات للمطارات الاخرى في باكستان تدريجيا

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

قال متحدث باسم الاتحاد للطيران انه"نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوي والمطار في باكستان بما يؤثر على الرحلات من وإلى لاهور، ألغيت كافة رحلات الاتحاد للطيران إلى ومن لاهور حتى يوم 3 مارس.

واوضح المتحدث أن جميع رحلات الاتحاد للطيران الأخرى إلى باكستان سوف تعود للعمل تدريجيا حسب المعتاد فى وقت لاحق اليوم على ان يتم ترقية هذه الرحلات إلى طائرات أكبر حجماً، حيثما كان ذلك ممكناً، من أجل استيعاب الضيوف الذين تأثروا بتوقف الرحلات قبل ذلك، وتوفير مسار بديل لضيوف رحلات لاهور وفقاً لسياسة تغيير الحجوزات الخاصة بالاتحاد للطيران.

وأشار المتحدث الى ان سلامة وأمن ضيوفنا وطواقمنا الجوية تمثل الأولوية القصوى لنا في الاتحاد للطيران وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وكان بيان صادر عن "الاتحاد للطيران" جاء فيه:

"نظرًا لاستمرار إغلاق المجال الجوي والمطارات في باكستان، ألغيت رحلات الاتحاد للطيران بين أبوظبي وباكستان المحددة أدناه التي كان من المقرر أن تغادر أبوظبي بتاريخ 1 مارس الساعة 14:00.



-إلغاء الرحلة رقمEY233من أبوظبي إلى إسلام آباد، المقرر مغادرتها الساعة 14:00، بتاريخ 1 مارس، ورحلة العودة رقمEY234 من إسلام آباد إلى أبوظبي، المقرر مغادرتها الساعة 20:35 بتاريخ 1 مارس.

-إلغاء الرحلة رقمEY243 من أبوظبي إلى لاهور المقرر مغادرتها الساعة 14:00 بتاريخ 1 مارس، ورحلة العودة رقم EY244 من لاهور إلى أبوظبي المقرر مغادرتها الساعة 20:50 بتاريخ 1 مارس.



-ستواصل جميع الرحلات، بما فيها مسارات الهند وشرق آسيا، عملياتها مع تجنب المرور في المجال الجوي الباكستاني.



-يتولى فريق مراقبة خدمات الضيوف تقديم المساعدة والدعم للضيوف المتأثرين.



وقال البيان إنه ونظرًا لأن الحالة آخذة بالتطور، سنقوم بتزويدكم بآخر المستجدات حال توافرها.



وأضاف "تحتل سلامة وأمن ضيوفنا وطواقمنا الجوية قمة أولوياتنا في الاتحاد للطيران، وسنواصل مراقبة الوضع عن كثب".



ولمزيد من المعلومات دعت "الاتحاد للطيران" ضيوفها الى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها على الرقم:+971 (0) 2599 0000. او عبر الموقع الإلكتروني: etihad.com