«اتصالات»: بدء تشغيل شبكة الجيل الخامس التجارية في الربع الأول من 2019

المصدر: برشلونة ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «إريكسون» العالمية، المتخصصة في أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بُعد، و«مجموعة اتصالات»، عن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية لنشر شبكة البث الراديوي لتقنية الجيل الخامس في دولة الإمارات.

وينص التعاون على البدء بتشغيل الشبكة في الربع الأول من عام 2019، ما يمكّن «اتصالات» من المضي قدماً في توسيع شبكة الجيل الخامس التجارية في دولة الإمارات، لتكون الدولة من الروّاد العالميين في مجال نشر واعتماد شبكة الجيل الخامس.

يأتي هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية المميزة بين الشركتين، للعمل على تمكين تقنية الجيل الخامس، علاوةً على استكشاف الفرص والإمكانات التي توفرها هذه التقنية المتطورة.

وبحسب بيان صدر أمس، ستتمكن «اتصالات» بفضل تقنيات شبكة الجيل الخامس التي تطورها «إريكسون»، من تزويد المتعاملين بخدمات نطاق عريض معززة، وحلول اتصال لاسلكي متقدمة.

وأكد البيان أن هذه الشراكة تنطوي على العديد من حالات الاستخدام الأولى لتقنية الجيل الخامس، إذ توفر للمشتركين تجارب استخدام سلسة ومتطورة مع معدلات إنتاجية عالية، بما في ذلك توفير تجارب ترفيهية باستخدام تطبيقات الواقع المعزّز أو الواقع الافتراضي، مثل مشاهدة مقاطع فيديو بدقة 4K، بزاوية رؤية استثنائية تبلغ 360 درجة، باستخدام نظارات الواقع الافتراضي.

كما ستعزز تقنية الجيل الخامس أسلوب حياة المستخدمين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات، بفضل وقت الاستجابة المنخفض، والميزات العديدة التي تتمتع بها، إذ سيتمكن الأشخاص الذين يعانون مشكلات في السمع من تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص، يمكنهم قراءتها عبر النظارات الذكية، باستخدام تقنية الجيل الخامس والحلول السحابية.

وقال نائب رئيس أول شبكة الهاتف المحمول في «اتصالات»، سعيد الزرعوني، إن تقنية الجيل الخامس تشكل بدايةً لمرحلة جديدة من عصر الابتكار الرقمي، إذ تتيح فرصاً وإمكاناتٍ هائلة للارتقاء بمستوى الخدمات التي نوفرها للمتعاملين في دولة الإمارات، وهو الأمر الذي يتماشى مع استراتيجيتنا الطموحة لـ«قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات».

من جانبها، قالت رئيسة «إريكسون» الشرق الأوسط وإفريقيا، رافيا إبراهيم، إن تقنية الجيل الخامس تفتح الباب أمام إمكانات جديدة لتعزيز مؤشرات التطور والابتكار، وتحسين تقنيات الاتصال في دولة الإمارات، وتقديم الدعم لأهداف الحكومة نحو تأسيس مجتمع ذكي ومترابط ومستدام.

وأضافت: «حددنا، بالتعاون مع (اتصالات)، خارطة طريق واضحة المعالم، لتطوير منظومة متكاملة من التقنيات والتطبيقات التي ستتيح لنا الاستفادة من قدرات شبكة الجيل الخامس، بما في ذلك إجراء تجارب ميدانية، واستكشاف الفرص والإمكانات السوق».